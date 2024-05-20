В Украине повестки начнут рассылать по почте

Правительство утвердило порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Повестки в ТЦК начнут присылать через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, то есть с 18 июля. Об этом говорится в постановлении от 16 мая 2024 года.

Отмечается, что резервисты и военнообязанные в течение 60 дней после объявления мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные (адрес места жительства, номера средств связи, адрес электронной почты (при наличии) и другие персональные данные) через ЦПАУ, электронный кабинет или ТЦК по месту своего пребывания или местонахождения.

Повестка о вызове в ТЦК с уведомлением о вручении на адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Согласно документу, надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки средствами почтовой связи являются:

— день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

— день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

— день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе места жительства.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели.