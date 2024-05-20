Фьюри рассказал, какие изменения внесет в реванше с Усиком

Тайсон Фьюри считает, что делал все правильно в бою против Александра Усика, несмотря на поражение. Об этом британский боксер рассказал, размышляя над тактическими изменениями в потенциальном реванше против украинца.

По словам бывшего чемпиона мира, он бы больше не возился и не играл с соперником, а провел поединок более сконцентрированно.

«Я не знаю, что произойдет. Думаю, в потенциальном реванше я бы делал то же самое, но гораздо больше. Я бы увеличил плотность защиты, был бы сконцентрированнее и не слишком много возился. Просто мне было действительно весело в ринге. Я играл с ним, бил по корпусу, наносил аперкотов в голову. Я думал, что диктую условия сражения. Я наносил ему удары по корпусу с обеих сторон», — приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, Тайсон Фьюри нашел виновных в своем поражении от Александра Усика.