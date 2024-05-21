Ученые узнали о тяге к алкоголю кое-что весьма любопытное

Эксперты из университета Квинсленда в Австралии выяснили кое-что интересное о тяге к алкоголю. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с высоким социально-экономическим статусом употребляют в среднем больше алкоголя, чем люди с более низким.

Ученые стремились узнать, каким образом распределяется потребление алкоголя между социальными группами с различными уровнями дохода, образования и социальным статусом.

Специалисты использовали специальную технологию анализа сточных вод на территории всей Австралии.

Указывается на то, что пробы вод были собраны в 2016-2023-м годах, а само исследование охватило половину населения.

В результате выяснилось, что повышенное потребление алкоголя было более распространено в регионах и районах с более высоким социально-экономическим статусом, жители которых отличались высоким уровнем образования и дохода, а также наличием перспективной работы.

Предполагается, что подобные результаты связаны с несколькими факторами: экономической доступностью алкоголя для обеспеченных людей и их вовлеченностью в социальную деятельность, предполагающую употребление алкоголя – то есть посещение праздников, различных встреч и вечеринок.

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