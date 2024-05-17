Самое большое озеро в Англии залило нечистотами

Самое крупное озеро в Англии Уиндермир (его площадь составляет 14,73 квадратных километра) залило нечистотами. Стало известно, что случилось.
Местные власти говорят, что из-за аварии на очистной станции неочищенные стоки хлынули в озеро.
Всего данная утечка продолжалась около десяти часов.
Указывается, что этот инцидент случился еще в конце февраля, а о произошедшем стало известно из документов компании United Utilities, управляющей канализационной сетью на северо-западе Англии.
Так, согласно обнародованной информации, причиной аварии стал неожиданный сбой в телекоммуникационных сетях.
Отмечается, что насосы обычно отправляют сточные воды на очистные сооружения Уиндермира, и United Utilities по закону разрешено сбрасывать неочищенные сточные воды в озеро лишь в том случае, если насосная станция перегружена дождями.
Справка:
Озеро Уиндермир находится в национальном парке Озерный Край, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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