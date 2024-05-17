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Новости > К концу недели в Украине наконец-то начнет теплеть

К концу недели в Украине наконец-то начнет теплеть

Александр Панько
16.05.24 23:59
118
К концу недели в Украине наконец-то начнет теплеть

Под конец нынешней недели в Украине наконец-то потеплеет. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии сообщают о том, что в пятницу, 17 мая, по стране будет преимущественно без осадков, только днем в Закарпатье, Прикарпатье, Черниговской, Сумской и в восточных областях пройдут небольшие дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 4-9 тепла, днем плюс 16-21, на востоке 13-18 тепла. На высокогорье Карпат ночью будет около 0, а днем плюс 7-12.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Ночью 7-9 тепла, а днем до плюс 20.

В субботу, 18 мая, в Карпатском регионе, днем и северных, восточных и Одесской областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 6-11, днем 18-23 тепла, в восточных, северо-восточных областях Украины и в Карпатском регионе плюс 15-20.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью 8-10 тепла, а днем плюс 21-23.

Ранее стало известно, какой будет погода в Киеве до конца мая.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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