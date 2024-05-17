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Новости > Немцы обнаружили самых древних микробов на Земле

Немцы обнаружили самых древних микробов на Земле

Александр Панько
17.05.24 01:23
88
Немцы обнаружили самых древних микробов на Земле

Эксперты из Тюбингенского и Геттингенского университетов в Германии заявляют, что нашли самых древних микробов на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось обнаружить характерные минеральные следы, указывающие на активность древнейших микробов на нашей планете.

Уверяется также, что возраст находок свидетельствует о том, что эти организмы существовали на нашей Земле около четырех миллиардов лет назад.

В ходе работы ученые выявили определенные минералы в глубинных гидротермальных источниках, расположенных на дне океана.

Сообщается, что одним из наиболее многообещающих элементов оказался железно-серный пирит, который часто встречается в гидротермальных зонах.

Информируется, что пирит способен образовываться непосредственно или вторично из минерала магнетита, когда он реагирует с обнаруженными вместе с ним богатыми серой флюидами – происходит это в различных формах.

Профессор Андреас Капплер говорит: «В наших анализах особенно интересным оказался пирит в его характерной сферической форме со структурой, похожей на структуру ягод малины».

Исследователь добавил: «Он формируется таки образом лишь тогда, когда исходный материал – магнетит – был образован бактериями, восстанавливающими железо».

Кроме этого, немцы рассказали, что в отсутствие воздуха некоторые микроорганизмы могут расти и производить энергию, передавая электроны не кислороду, как это делают люди и животные, а окисленному железу.

Во время опыта биологи смоделировали химическую реакцию магнетита с флюидами, богатыми серой: они взяли два образца магнетита, образованных как органическим, так и неорганическим способом, после чего поместили их в условия, имитирующие среду глубинных гидротермальных разломов.

В итоге обе пробы преобразовались в различающийся по структуре пирит, а биологический магнетит привел к появлению пирита характерной сферической формы.

Резюмируется, что такие следы микробной жизни могут быть обнаружены на других планетах, где сохранилась геотермальная активность.

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Тэги: ученые, мир, наука, микроб

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