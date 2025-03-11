Обнаружена еще одна польза аспирина

Международная группа экспертов поведала о еще одной пользе аспирина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен подавлять распространение раковых клеток, влияя на воспалительные процессы в организме.

Опыт проводили на мышах.

Оказалось, что прием аспирина снижает вероятность метастазирования рака молочной железы и толстой кишки, а также кожи (меланомы).

Указывается, что у грызунов, получавших аспирин, метастазы значительно реже появлялись в таких органах, как печень и легкие, по сравнению с контрольной группой.

Информируется также, что основной механизм действия аспирина связан с его способностью подавлять воспалительные процессы.

Дело в том, что, по их словам, этот препарат блокирует активность фермента, который отвечает за выработку тромбоксана А2, то есть вещества, влияющего на сужение сосудов и образование тромбов.

Данный процесс также влияет на активность Т-лимфоцитов, клеток иммунной системы, которые играют ключевую роль в борьбе с раковыми.

Ученые считают, что аспирин может стать вспомогательным средством при лечении метастатического рака.

Впрочем, как подчеркивается, для окончательного подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Кроме этого рассматривается возможность комбинирования аспирина с современными методами иммунотерапии для усиления его лечебного эффекта.

Ранее была выявлена новая неожиданная польза аспирина.