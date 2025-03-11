Буданов объяснил, зачем России нужна пауза в боевых действиях

Российская Федерация хочет добиться паузы в войне против Украины для того, чтобы восстановить силы. Сейчас россияне вышли на максимум своего военного производства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии DW.

«Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно произвести, чем производится уже», — сказал Буданов.

По его словам, один день войны обходится России примерно в один миллиард долларов.

«Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета», — подчеркнул глава ГУР МО.

Глава ГУР заметил, что в отличие от Украины, россиянам приходится тратить свои деньги.

«У нас есть партнеры в этом плане, а они свои средства тратят», — добавил он.

Напомним, Буданов сделал заявление о мирных переговорах без участия Украины.