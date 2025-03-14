В Киеве задержали насильника-педофила

В Киеве 42-летний местный житель изнасиловал двух мальчиков, которым было 14 и 15 лет. Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

Сообщается, что отморозок пригласил детей в квартиру своей матери, где никто не жил, предлагая якобы угостить пивом.

Добавляется, что там он напоил подростков водкой, показывал порнографическое видео и изнасиловал.

Указывается, что лишь через сутки мальчики рассказали об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что по ходатайству ювенальных прокуроров к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

Резюмируется, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет.

Ранее мы писали, что в Одессе отморозок изнасиловал школьниц.