Весна отступает – Украину накроет похолодание

Теплая весенняя погода в Украине отступает. В ближайшие дни нашу страну накроет похолодание, говорят синоптики.

В Гидрометцентре поведали о том, что в выходные, 15-16 марта, активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег.

Эксперты небесной канцелярии рассказали, что во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается временное образование снежного покрова, высотой 3-10 см.

Украинцев предупреждают, что местами не обойдется без налипания мокрого снега, гололеда. Далее похолодание удержится.

Резюмируется: «17-19 марта вследствие вторжения с севера арктического воздуха произойдет снижение температуры ночью до 1-8 мороза, днем до 0-6 тепла».

Ранее стало известно, как глобальное потепление коснется Украины.