США позаботятся, чтобы Россия не напала на союзников по НАТО, — Трамп

Опасения европейских стран-членов НАТО о возможном нападении России «необоснованы». США позаботятся, чтобы Москва не сделала этого. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The Guardian.

Журналисты спросили у Трампа об опасениях некоторых союзников по НАТО по поводу возможной агрессии России и о том, считает ли он эти опасения обоснованными.

«Нет, я думаю. Когда все закончится, все будет сделано, они (российские солдаты — ред.) захотят вернуться домой и отдохнуть», — считает Трамп.

Президент США подчеркнул, что его страна позаботится, чтобы нападения на союзников по НАТО не произошло.

«Этого не ожидается, но мы сделаем так, чтобы этого не случилось», — добавил он.

Напомним, Трамп похвалил НАТО на встрече с Рютте.