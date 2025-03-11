ВСУ нашли способ противодействовать российским КАБам

Украинские военные нашли способ противодействовать российским КАБам. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что только за одну неделю в сентябре 2024 года Россия сбросила более 900 планерных бомб вдоль линии фронта. Ранее украинские военные были почти бессильны, когда речь шла об ударах этими бомбами. Однако теперь это оружие стало практически бесполезным — все из-за внезапного успеха украинских радиопомех.

Один из российских провоенных телеграм-каналов сообщил, что украинские глушилки на фронте буквально заблокировали внутренние навигационные системы КАБов — все системы со спутниковым наведением вышли из строя. И теперь для поражения одной цели часто требуется до 16 планерных бомб.

Издание отмечает, что глушилки могут выглядеть как приманки или же быть частью более широкой системы защиты самолета, как в случае с F-16. Они блокируют российские системы, излучая сигналы, создающие помехи.

Том Уитингтон, эксперт по вопросам вооружений в аналитическом центре Королевского института объединенных вооруженных сил акцентировал в комментарии The Telegraph, что российские планерные бомбы не должны были бы подвергаться глушению. Таким образом, есть два варианта: либо российские планерные бомбы были настолько плохо спроектированы, что их можно заглушить, либо Украина нашла способы преодолеть защиту, встроенную в это оружие. Учитывая, что Россия успешно применяла планерные бомбы в течение нескольких месяцев, более вероятен второй вариант.

Однако глушение российских КАБов не является панацеей и не обязательно является основной причиной замедления продвижения России на фронте. Как отметил Уитингтон, все технологические достижения, как правило, являются временными.

Растущий успех Украины в глушении российских средств поражения не ограничивается только планерными бомбами. Эта тактика применяется и против беспилотников.

Напомним, обстрелы Сумской области выросли в четыре раза с начала года.