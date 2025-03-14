В Украине насчитали более трех тысяч миллионеров

В течение января-февраля 3186 граждан в рамках декларационной кампании отчитались о полученных в прошлом году доходах в размере более 1 млн грн. Об этом информирует Государственная налоговая служба.

Общая сумма задекларированных доходов составляет 21,8 млрд грн. Из этой суммы в бюджет должно поступить 269,6 млн грн налога на доходы физических лиц и 44,6 млн грн военного сбора.

Среди «миллионеров» есть самый молодой декларант — 3,5-летний ребенок, который унаследовал имущество, а также самый старший — 96-летняя жительница Киева, которая задекларировала доходы от продажи ценных бумаг.

Всего за два месяца граждане подали более 44 тыс. деклараций, указав доходы на сумму 36,2 млрд грн, что на 62% больше, чем в прошлом году. Наиболее активно декларировали свои доходы жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей.

К уплате в бюджет задекларировано:

— налог на доходы физических лиц — 436,9 млн грн, что на 15% больше, чем в 2023 году;

— военный сбор — 80,3 млн грн, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Также более 16 тыс. человек задекларировали право на налоговую скидку, получив возврат из бюджета на сумму 105,7 млн грн.

Напомним, война в Украине стимулирует рост миллионеров.