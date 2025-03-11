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Новости > Иранцы рассказали о небывалой пользе помидоров

Иранцы рассказали о небывалой пользе помидоров

Александр Панько
11.03.25 15:48
185
Иранцы рассказали о небывалой пользе помидоров

Эксперты из Тегеранского медицинского университета в Иране поведали о пользе помидоров. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что содержащийся в них пигмент под названием ликопин снижает общий риск развития онкологических заболеваний и вероятность летального исхода рака легких.

В ходе опыта специалисты оценили 121 ранее опубликованное исследование на данную тему.

Оказалось, что активное потребление этого природного вещества было связано с существенным снижением общего риска развития рака.

Сообщается, что люди с наибольшей долей ликопина в рационе были лучше всего защищены от онкологических заболеваний.

Добавляется, что каждое увеличение концентрации этого растительного пигмента в крови на 10 мкг/дл снижало общий риск рака на 5%.

Говорится, что особенно сильная связь была обнаружена между потреблением ликопина и снижением риска рака простаты.

Резюмируется, что высокие уровни ликопина в крови коррелировали с лучшей выживаемостью при раке легких.

Ранее британцы поведали о небывалой пользе всем знакомых ягод.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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