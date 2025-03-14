Рютте сделал неоднозначные заявления по поводу Украины и России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал ряд неоднозначных заявлений. Высказался по поводу Украины и России.

Он высказался по поводу участия Альянса в обеспечении прекращения огня в нашей стране в случае перемирия: «Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом. Но мы, возможно, будем советовать, как лучше всего это сделать».

Добавляется, что гарантии безопасности для Украины могут обсуждаться только после заключения перемирия.

При этом чиновник позитивно оценивает возможность прекращения боевых действий уже в этом году: «Да, я настроен оптимистично, с осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше».

В то же время, генсек не исключает нормализацию отношений ЕС и США с Россией в долгосрочной перспективе: «Сейчас мы еще не на этой стадии, мы должны продолжать оказывать давление на русских, чтобы убедиться, что они согласятся на мирную сделку. Но в долгосрочной перспективе. Россия никуда не денется. Я думаю, что было бы нормально, если война прекратится, то Европа шаг за шагом. И также США шаг за шагом восстановят нормальные отношения с русскими, но мы еще абсолютно не готовы к этому сейчас».

Ранее Трамп похвалил НАТО на встрече с Рютте.