В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула

В центральной части Одессы совершено убийство. Об этом сообщила Нацполиция в пятницу, 14 марта.

«Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности позже», — говорится в сообщении.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Телеграмм, что погиб известный активист и волонтер Демьян Ганул. Также эту информацию подтверждает РБК-Украина.

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина сначала стреляет в Ганула, а затем совершает еще один — «контрольный» — выстрел в голову.

Все это происходит среди белого дня и на глазах у прохожих, которые даже не делают попыток убежать или вмешаться и помешать убийце.

Напомним, в Одессе порезали ножом известного активиста.