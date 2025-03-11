В ЕС сделали пугающее заявление по поводу военных возможностей России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала резонансное заявление. Оно прозвучало на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Чиновница сказала: «Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Россия тратит больше, чем вся Европа вместе взятая».

Она добавила: «Производство Европы все еще ниже. И помимо традиционных возможностей, спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем».

По ее словам, страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.

Ранее у Трампа заявили, что Украина должна уступить РФ территории в рамках мирного соглашения.