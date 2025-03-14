В Николаевской области подожгли заповедник Еланецкая степь

В Николаевской области массово фиксируют возгорания. Об этом сообщает ГСЧС.

Причиной является то, что при сильном ветре и засухе люди жгут траву.

Спасатели говорят: «Пожарным буквально приходится “ловить” огонь по открытым территориям, чтобы вовремя его остановить. За сутки в Николаевской области зафиксировано 24 пожара сухой растительности. Только за один день выгорело 55 га. Адекватных людей эта цифра должна заставить задуматься о последствиях».

Информируется, что резкое изменение направления ветра и пламя за считанные минуты могут добраться до жилой застройки и уничтожить все на своем пути.

Накануне пламя с сухостоя распространилось на территорию Природного заповедника Еланецкая степь. С масштабным пожаром (7 га на территории заповедника и 11 га на открытой территории) боролись спасатели и местная пожарная охрана.

Отмечается, что с пламенем вели борьбу более ста спасателей, привлекались 31 единица техники ГСЧС, местная пожарная охрана «Бузькое», «Мигиевка», «Воеводское», работники и техника лесных хозяйств «Владимиривка», «Андреевское», Галициновского отряда местной пожарной охраны, вспомогательная техника фермерских хозяйств.

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