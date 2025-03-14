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Новости > США возобновляют поставки Украине бомб GLSDB после их модернизации, — Reuters

США возобновляют поставки Украине бомб GLSDB после их модернизации, — Reuters

Александр Панько
14.03.25 13:39
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США возобновляют поставки Украине бомб GLSDB после их модернизации, — Reuters

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB). Такое оружие ранее было модернизировано для украинской стороны для лучшего противодействия российским помехам. Об этом передает Reuters.

О работах по улучшению американских бомб GLSDB представителям западных СМИ рассказали «две особы, знакомые с оружием».

Отмечается, что за последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность обновлений.

«По словам людей, часть модификаций предусматривала усиление соединений внутри оружия для повышения его устойчивости», — пишет Reuters.

Ожидается, что возобновление применения GLSDB на поле боя может произойти «в ближайшие дни, поскольку запасы уже есть в Европе», говорится в публикации западного информагентства.

Последний раз Силы обороны Украины применяли такое оружие несколько месяцев назад, рассказал Reuters один из собеседников.

По данным западной прессы, ранее войска РФ из-за «глушения» навигационных систем не давали многим относительно новым украинским GLSDB большой дальности поразить намеченные цели.

На нужды украинской стороны американская компания Boeing (BA.N) решила открыть новую вкладку, и предложила Пентагону новое оружие GLSDB с радиусом действия более 160 км. Такая планирующая бомба имеет небольшие крылья, которые расширяют ее радиус действия, и она состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба из которых распространены в запасах США и относительно недорогие.

Планирующие бомбы GLSDB были закуплены во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена с помощью Инициативы содействия безопасности Украины.

Штаты закупили новое вооружение и военную технику для украинской стороны на сумму почти 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной по результатам встречи делегаций от Вашингтона и Киева в Джидде, где было согласовано предложение Штатов по 30-дневному прекращению огня с Россией.

Тэги: США, Украина, военная помощь, GLSDB

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