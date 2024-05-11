Взрывные котята (2024): трейлер и дата выхода нового мультсериала

Вышел трейлер мультсериала «Взрывные котята» по мотивам знаменитой карточной игры.

По сюжету «Взрывные котята», Земля — отстой, поэтому «бога» «увольняют» и отправляют на Землю, чтобы он «воссоединился» с человечеством. Здесь он заперт в теле пухлого домашнего кота.

Релиз «Взрывные котята» — в июле 2024 года на Netflix.

Трейлер мультсериала «Взрывные котята»: