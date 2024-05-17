Американский диетолог объяснила, почему не следует есть перед сном

Популярный диетолог из США Роберта Андинг из Медицинского колледжа Бейлора призвала не переедать перед сном. Она говорит, что это вредно.

По словам эксперта, сытная пища и напитки с содержанием кофеина, употребляемые перед сном, способны оказать негативное влияние на качество ночного отдыха.

В то же время, уточняется, что от легкого ужина отказываться не обязательно.

Сообщается, что поглощение еды незадолго до того, как пойти спать, не всегда может негативно повлиять на вес и здоровье человека.

Впрочем, по ее словам, некоторые продукты и напитки способны ухудшить качество ночного отдыха, что способно привести к усталости и разбитости после пробуждения.

Указывается, что к ним относится кофе, чай и безалкогольные напитки, употребляемые для достижения улучшенной работоспособности на тренировках. Их употребления лучше избегать после полудня.

Подчеркивается, что не нужно наедаться за пару часов до сна. Передвижение пищевых масс в желудочно-кишечном тракте может осложнить засыпание и нарушить работу естественных биоритмов человека.

Резюмируется, что для позднего приема пищи следует выбирать продукты, богатые белком, клетчаткой и жирами (греческий йогурт или фрукты с арахисовым маслом). Не нужно ограничиваться простой водой в случае возникновения жажды – вечером можно пить молоко и газировку без кофеина.

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