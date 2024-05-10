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Новости > Россияне усиливают обстрелы Харьковщины. Из Волчанска эвакуируют людей

Россияне усиливают обстрелы Харьковщины. Из Волчанска эвакуируют людей

Агата Кловская
10.05.24 16:26
148
Россияне усиливают обстрелы Харьковщины. Из Волчанска эвакуируют людей

Войска РФ усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, в том числе нанося удары по городу Волчанск. В настоящее время в городе проводится эвакуация. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрелы из УАБов, РСЗО и артиллерии продолжались всю ночь. Также российские войска безрезультатно пытались прорвать границу силами ДРГ.

«Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, ее сил хватает только для провокаций на северном направлении», — заявил глава ОВА.

Он призвал гражданское население приграничных населенных пунктов находиться в укрытиях.

Руководитель Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили добавил, что Волчанск находится под плотным вражеским огнем с трех часов ночи.

«Сложно сказать, из каких именно населенных пунктов обстреливают. Пересечения границы нет (россиянами)... Занимаемся эвакуацией. Детей в городе не осталось», — сообщил Гамбарашвили.

Напомним, по данным западной разведки, Россия в ближайшее время усилит воздушные и наземные атаки на территорию Украины, чтобы воспользоваться временем, которое понадобится для того, чтобы Киев получил достаточное количество оружия и боеприпасов из недавно принятого пакета военной помощи США.

Тэги: общество, обстрел, Харьковская область, новости Украины, война в Украине, Волчанск

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