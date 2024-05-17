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Новости > Швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя

Швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя

Агата Кловская
17.05.24 03:46
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Швейцарцы создали чудо-гель против алкоголя

Эксперты из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария) придумали кое-что полезное. Они создали чудо-гель, который нейтрализует алкоголь в организме, ослабляя опьянение и последующее похмелье.

Ученые говорят, что их средство представляет собой соединение железа и бета-лактоглобулина (протеина, содержащегося в коровьем молоке).

Уверяется, что данная комбинация действующих веществ способствует детоксикации, расщепляя алкоголь в желудочно-кишечном тракте до того, как он попадет в кровь.

Сообщается, что после употребления и расщепления алкоголя в организме образуется ацетальдегид, то есть токсичное органическое соединение, которое вызывает похмелье и негативно воздействует на печень.

Новинка же исследователей может преобразовывать спирт в безвредную уксусную кислоту и предотвращать синтез опасного промежуточного продукта.

Этот гель оказывает нейтрализующее действие при условии применения до или во время употребления алкоголя – после попадания этанола в кровоток лекарство не окажет нужного эффекта.

Известно, что гель уже опробовали на восьми лабораторных мышах. Восьми другим животным дали гель без железа, а еще столько же употребили обычный физраствор. Через двадцать минут грызунов напоили алкоголем. Его содержание в крови мышей, употребивших гель с железом и молочным белком, оказалось гораздо ниже, чем у остальных подопытных грызунов.

В итоге все грызуны потеряли сознание после употребления спиртного, но животные из первой группы проснулись на два часа раньше других.

Также препарат защитил их от повреждения печени.

Ранее пожилых людей призвали отказаться от алкоголя.

Тэги: ученые, алкоголь, здоровье, мир

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