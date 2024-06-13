Писториус рассказал, когда РФ может напасть на одну из стран НАТО

Россия может напасть на страну-союзницу НАТО или другое соседнее государство уже в 2029 году. Об этом сообщает ZDF heute со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

В частности, Борис Писториус, выступая на пресс-конференции в Берлине, заявил, что «ситуация изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад».

«Мы должны исходить из того, что в 2029 году Россия сможет напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания», — заявил Писториус.

Министр сообщил, что в ближайшее время численность армии ФРГ должна быть увеличена со 181 тысяч человек до 203 тысяч. Кроме того, Минобороны планирует привлечь к военным учениям еще около 200 тысяч резервистов.

Писториус подчеркнул, что бундесвер будет набирать «сильнейших, подготовленных и мотивированных».

Напомним, Орбан считает, что НАТО и Россия таки могут начать воевать.