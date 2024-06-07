Франция даст Украине истребители Mirage 2000-5

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине новую военную помощь. Его слова цитирует телеканал BFMTV.

Он сказал: «Мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5».

Уточняется, что программа подготовки украинских пилотов будет организована до конца 2024-го года.

Число самолетов, которые хотят дать нашей стране, пока не уточняется. Речь идет об обучении 4,5 тысяч человек.

При этом политик, отвечая на вопрос относительно возможности ударов по территории России с помощью французского оружия, подчеркнул, что оно не будет использоваться для атак на мирных жителей.

Ранее Макрон рассказал, как достигнуть мира в Украине.