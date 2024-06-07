Американцы сообщили о неожиданном вреде шума от самолетов

Эксперты из Бостонского университета и университета штата Орегон в США поведали о страшном вреде шума от самолетов для здоровья. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что он повышает риск развития ожирения и болезней сердца.

В проведенном опыте приняли участие около 75 тысяч человек, а акцент делался на крупных аэропортах.

Американцы измерили уровни шумового воздействия в местах жительства людей и собрали информацию об их здоровье.

В результате выяснилось, что люди, которые подвергались воздействию шума самолетов на уровне 45 дБ (децибел) и выше с большей вероятностью страдали кардиометаболическими заболеваниями, такими как ожирение и имели повышенный индекс массы тела.

Поясняется, что громкость звука шепота составляет 30 дБ, а бытового разговора – 50 дБ.

Говорится также, что такой шум причиняет людям гораздо больше беспокойства, чем шум от других видов транспорта.

Резюмируется, что шум самолета может усиливать реакцию на стресс и нарушать сон, тем самым способствуя повышению кровяного давления, и, соответственно, риска развития болезней сердца и сосудов.

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