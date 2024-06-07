Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Итальянцы озвучили интересную диету

Итальянцы озвучили интересную диету

Александр Панько
07.06.24 13:11
40
Итальянцы озвучили интересную диету

Эксперты из университета Восточного Пьемонта в Италии рассказали о весьма интересной диете. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что умеренное потребление жирной рыбы и алкоголя снижает риск развития рассеянного склероза.

Во время работы ученые оценили особенности рациона 70 467 человек от 40 до 69 лет.

Потом специалисты приступили к двенадцатилетнему наблюдению за людьми.

Указывается, что за это время было зафиксировано 478 случаев развития рассеянного склероза.

Поясняется, что это заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток, что нарушает проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение и снижается двигательная способность.

Оказалось, что курение, а также детское и подростковое ожирение повышали риск развития рассеянного склероза.

Сообщается, что снижению вероятности появления этого заболевания способствовало регулярное умеренное употребление жирной рыбы и алкоголя.

Говорится, что под умеренным подразумевается потребление один раз в неделю в небольших дозировках.

Впрочем, конкретные виды спиртных напитков, потенциально предотвращающие рассеянный склероз, названы не были.

Ранее диетолог рассказала о цветных помидорах кое-что любопытное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, диета

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.06.24 12:45

В Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан

07.06.24 12:20

В Украине начали тестировать новое приложение «Мрія»

07.06.24 12:01

Американцы разгадали секрет жирафов

07.06.24 11:39

В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные через «Резерв+»

07.06.24 11:17

Андрей Шевченко объявил задачу для сборной на Евро-2024

07.06.24 11:04

Telegram обзавелся собственной валютой

07.06.24 11:04

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

07.06.24 10:50

Один из крупнейших интернет-провайдеро Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

07.06.24 10:32

Поляки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

07.06.24 12:45

В Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан

07.06.24 11:04

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

07.06.24 09:07

В «Укрэнерго» рассказали о дальнейших отключениях света

07.06.24 08:09

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 516 080 солдат

06.06.24 11:26

Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России

06.06.24 10:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

06.06.24 10:10

Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ

06.06.24 09:06

«Укрэнерго» анонсировало отключения на четверг

05.06.24 15:55

Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска

05.06.24 13:39

«Мирный план» Пекина по Украине поддержали свыше 20 стран, — МИД Китая

03.06.24 01:19

Ученые выяснили о женщинах нечто пикантное

03.06.24 02:25

Офтальмолог назвал неочевидную причину проблем со зрением

31.05.24 14:01

Орбан назвал человека, который способен завершить войну в Украине

31.05.24 17:05

Создана самая тонкая линза в мире

31.05.24 18:18

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в первые дни лета

03.06.24 12:17

Украина может сбивать системами Patriot самолеты РФ над Россией, — немецкий генерал

31.05.24 16:32

Ученые назвали эффективную диету для похудения

31.05.24 15:28

Генетик назвала черту характера, которая «защищает» сердце

03.06.24 12:02

Премьер Франции сделал зловещее заявление по поводу войны в Украине

03.06.24 14:04

Украину продолжит интенсивно трепать непогода

Фото и Видео
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно
В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек
Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек
В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы
В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы
Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский
Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год, — Зеленский
В Киеве за нарушение парковки эвакуировали... автобус
В Киеве за нарушение парковки эвакуировали... автобус
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Юлия Сенюк: украинская порноактриса мило пообщалась со студентами
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
Дмитрий Вербицкий: семья заместителя Генпрокурора купила офисное здание по цене дачи, - СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.