Итальянцы озвучили интересную диету

Эксперты из университета Восточного Пьемонта в Италии рассказали о весьма интересной диете. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что умеренное потребление жирной рыбы и алкоголя снижает риск развития рассеянного склероза.

Во время работы ученые оценили особенности рациона 70 467 человек от 40 до 69 лет.

Потом специалисты приступили к двенадцатилетнему наблюдению за людьми.

Указывается, что за это время было зафиксировано 478 случаев развития рассеянного склероза.

Поясняется, что это заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток, что нарушает проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение и снижается двигательная способность.

Оказалось, что курение, а также детское и подростковое ожирение повышали риск развития рассеянного склероза.

Сообщается, что снижению вероятности появления этого заболевания способствовало регулярное умеренное употребление жирной рыбы и алкоголя.

Говорится, что под умеренным подразумевается потребление один раз в неделю в небольших дозировках.

Впрочем, конкретные виды спиртных напитков, потенциально предотвращающие рассеянный склероз, названы не были.

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