Верещук сказала, сколько в Украине насчитывается ВПЛ

По состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют 4,6 миллиона человек, в то же время выплаты получают только 1,5 миллиона украинцев. Об этом заявила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Она отметила, что ранее таких человек было 4,9 млн.

«Это объясняется тем, что были введены определенные изменения, в частности в прошлом году. Люди, выехавшие за границу, потеряли такой статус. Люди, вернувшиеся в свои дома, тоже потеряли такой статус», — сказала Верещук.

Она проинформировала, что в последнее время количество эвакуированного населения из опасных районов Украины «не является значительным».

«Например, с Сумщины за май эвакуировались 3,5 тысячи человек, Харьковщину покинуло 6,5 тысячи человек. Речь идет о тех, кто получил справку ВПЛ впервые. В то же время есть и те, кто получили второй раз — они уже были на учете», — отметила чиновница.

Она подчеркнула, что выплаты получат только те, кто не может содержать себя самостоятельно из-за низких доходов.

Напомним, число внутренне перемещенных лиц в мире рекордно выросло.