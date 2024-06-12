Байден одобрил отправку в Украину очередной системы Patriot, — NYT

Президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных.

«Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США», — говорится в материале.

Издание со ссылкой на официальные лица отмечает, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

По словам американских официальных лиц, система может быть развернута на линии фронта в Украине в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

«Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое», — отмечает издание.

Напомним, Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot.