Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 516 080 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 7 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 516 080 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 834 танка, 15 096 боевых бронированных машин, 13 497 артиллерийских систем, 1 095 РСЗО, 833 средства ПВО, 357 самолетов, 326 вертолетов, 10 886 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 270 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 18 416 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 238 единиц специальной техники.

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