В Мексике обрушился балкон с людьми: есть погибшие, много пострадавших

В Мексике в ночном заведении обрушился балкон, на котором находились люди. Погибли три человека, еще, по меньшей мере, 15 — пострадали, сообщает Prensa Libre.

Инцидент произошел 7 июня в баре Rich в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси. Там ждали выступления певца Кевина Морено, и собралась немалая толпа.

Неожиданно вблизи заведения на балконе обрушились стеклянные перила, и люди упали с примерно шестиметровой высоты (с третьего этажа).

В клубе после этого началась паника и толкотня, что привело к увеличению количества травмированных. Как сообщает мексиканское СМИ El Economista, бар не имел разрешения от местных властей на проведение концерта.

Напомним, в Одессе автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе.