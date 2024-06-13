Финны назвали неочевидный фактор, который угрожает инсультом

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии назвали неочевидный фактор, который угрожает инсультом. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что пародонтит, то есть воспаление окружающих зубы тканей, существенно увеличивает такую угрозу у людей моложе 50 лет.

Указывается, что в проведенном исследовании приняли участие люди, перенесшие инсульт в возрасте от 20 до 50 лет по невыясненным причинам.

Специалисты проанализировали историю болезни каждого добровольца, сконцентрировавшись на оценке состояния здоровья их полостей рта.

Оказалось, что пародонтит чаще встречался у подопытных с инсультом, чем у здоровых людей (контрольной группы).

Сообщается, что данное заболевание не только повышало риск инсульта в возрасте до 50 лет, но и влияло на его тяжесть: глубокое и сильное воспаление окружающих зубы тканей коррелировало с более обширными поражениями головного мозга.

Кроме этого выяснилось, что вероятность инсульта после удаления зубов и лечения корневых каналов оставалась повышенной в течение трех месяцев после проведения вмешательства.

Сказано, что здоровый, сбалансированный микробиом полости рта при пародонтите может измениться.

Дело в том, что некоторые вредоносные бактерии могут начать размножаться, питаясь тканями, разрушенными воспалением.

Информируется, что в норме организм выводит эти бактерии из кровотока, однако для людей с открытым овальным отверстием в межпредсердной перегородке они представляют особый риск.

Ученые рассказали, что открытое овальное окно сердца представляет собой отверстие, расположенное между левым и правым предсердием. Оно работает как клапан и в норме имеется у каждого плода и необходимо для эмбрионального кровообращения.

Резюмируется, что попадание патогенных бактерий в кровоток при неполном закрытии овального отверстия у взрослого может повышать риск образования тромбов, закупоривающих мозговые сосуды (ишемического инсульта).

Ранее мы писали, что в Украине значительно «помолодели» инсульты.