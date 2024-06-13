Британцы назвали элементарный способ снизить тревожность

Эксперты из Школы экологических и естественных наук при университете Бангора в Великобритании озвучили элементарный способ снизить тревожность. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что созерцание зеленых природных ландшафтов помогает эффективно помогает этому.

В проведенном опыте приняли участие 117 взрослых людей.

Добровольцев распределили случайным образом в одну из трех групп для прогулки по городу под руководством сопровождающих.

Подопытные из первой группы сосредоточились на созерцании природных элементов, таких как деревья. Люди из второй группы разгадывали здания. Участники из третьей наблюдали общий городской интерьер – природные элементы и здания.

Информируется, что во время прогулки движения глаз участников отслеживались с помощью специальных очков.

По окончании эксперимента люди прошли стандартные тесты для оценки уровня тревожности и настроения.

В результате оказалось, что у добровольцев, которые созерцали природу, значительно снизился уровень тревожности и улучшилось настроение. Люди из первой группы также сообщили о том, что чувствовали себя более отдохнувшими после прогулки.

Ожидается, что такие полученные результаты можно применять в сфере проектирования городской среды.

Ученые отмечают, что дополнительное озеленение улиц может быть полезным для психического здоровья населения.

Резюмируется, что созерцание природы не может полностью заменить традиционные медикаментозные методы лечения тревоги и депрессии, но в качестве элемента комплексной терапии будет уместным.

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