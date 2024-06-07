Поляки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска Гребенное — Рава-Русская. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Отмечается, что движение для грузового транспорта перед ПП Гребенное — Рава-Русская было разблокировано с польской стороны в полночь 7 июня.

«Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме», — рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

По его словам, за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Напомним, на днях польские фермеры снова заблокировали движение грузовиков из Украины в пункте пропуска Рава-Русская.