Назван необычный способ борьбы с депрессией

Эксперты из Техасского университета A&M озвучили необычный способ борьбы с депрессией. Появились данные их отчета.

Во время своей работы ученые изучили влияние фантазий и воображения на душевное состояние людей с диагностированной депрессией.

Информируется, что американцы провели два опыта, в котором участвовали более 650 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Добровольцы заполнили анкеты для оценки уровня депрессии, склонности к фантазиям и восприятия смысла жизни.

В результате было подтверждено, что склонность к фантазиям связана с большим смыслом жизни для людей с высоким уровнем депрессии.

Указывается, что в первом тесте подопытные с тяжелой депрессией, которые предавались мысленными фантазиями, говорили о большем ощущении смысла жизни по сравнению с участниками с низким уровнем депрессии.

Но, уточняется, что тот же способ не оказал действия на испытуемых без существенных депрессивных симптомов.

Специалисты отмечают: «Мы предположили, что, поскольку люди в депрессии изо всех сил пытаются найти смысл более типичными способами (например, в религии, социальных отношениях, карьере, обществе и т. д.), они могут прибегнуть к поиску его через взаимодействие с фантазиями».

Добавляется: «Фантазии менее ограничены реальностью, более контролируемы и могут быть свободны от негативных предубеждений, наблюдаемых при депрессии. Они могут помочь человеку обрести чувство принадлежности и цели, даже если оно воображаемое».

Резюмируется, что погружение в мир воображения дает временное облегчение, поэтому при борьбе с депрессией нельзя полагаться только на этот способ.

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