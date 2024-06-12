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Новости > Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

Александр Панько
12.06.24 11:46
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Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

Германия совместно с союзниками предоставляет Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Более 30 перехватчиков уже передали. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Немецкий чиновник напомнил о том, что он недавно ездил в Одессу и увидел последствия российских ударов по городу, а также объявил о новом пакете военной помощи.

«И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я имею удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot — одной сотни», — отметил министр.

По его словам, ракеты для Patriot Германия передает в рамках инициативы, в которой участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.

«32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели», — рассказал Писториус.

Он отметил, что такие поставки помогут защитить украинскую инфраструктуру и жизни мирных людей.

Напомним, Шольц пообещал Украине больше ПВО и ракет.

Тэги: Германия, Украина, ПВО

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