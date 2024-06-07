Усик рассказал, кто нанес ему сильнейший удар за всю карьеру. Это не Фьюри

Александр Усик неожиданно выбрал Дерека Чисору соперником с самым тяжелым ударом. Несмотря на встречу в ринге с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, именно попадания британского ветерана были самыми сильными для абсолютного чемпиона.

В то же время, выбирая самый тяжелый поединок в карьере, украинец не раздумывая выбрал свой последний бой за все пояса супертяжелого дивизиона.

«Самый тяжелый бой — да, с Фьюри. Самый сильный удар — нет. Потому что Дерек Чисора очень крутой парень. Один удар пришелся по перчаткам, и я сказал: „Боже мой, как бейсбольная бита“», — сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.

Напомним, Усик может сменить весовую категорию. Названо условие.