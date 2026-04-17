На Запорожской АЭС произошло очередное ЧП

Эксперты изучают очередное ЧП на Запорожской АЭС, которую захватили россияне. На объекте произошло отключение внешнего электроснабжения.

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил в социальной сети Х: «Команда МАГАТЭ на месте происшествия проводит расследование и следит за развитием ситуации».

Добавляется, что объект потерял внешнее электроснабжение во второй раз за последнюю неделю и в четырнадцатый раз за время войны.

Указывается, что оно было восстановлено примерно через 40 минут.

Отмечается: «Потеря внешнего электроснабжения подчеркивает, что ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной».

