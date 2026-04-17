Военные рассказали о ситуации на фронте по итогам минувших суток

В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронте.

О ситуации на пятницу, 17 апреля, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 100 боевых столкновений.

Сказано, что противник нанес один ракетный удар, применив 23 ракеты, совершил 56 авиационных ударов, сбросив 162 управляемые авиабомбы.

Также россияне задействовали для поражения 6 451 дрон-камикадзе и осуществили 2 593 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ранее Эрдоган прокомментировал мирные усилия по Украине.