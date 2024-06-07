Обнаружен необычный способ остановить депрессию

Специалисты из Центра здорового старения мозга UNSW в Сиднее (Австралия) обнаружили необычный способ остановить депрессию. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление в пищу фруктов коррелирует со снижением риска развития депрессии у взрослых в возрасте 45 лет и старше.

В проведенном опыте принял участие 7 801 человек без депрессии, которые были старше 45 лет.

Сперва австралийцы собрали данные о присутствии фруктов и овощей в рационе каждого добровольца с помощью опросников, после чего приступили к наблюдению за участниками, которое суммарно длилось около девяти лет.

Всего было зарегистрировано 1 630 новых случаев развития депрессии.

Информируется, что сопоставительный анализ выявил, что влияние потребления овощей на вероятность появления этого заболевания не было статистически значимым, но большая доля фруктов в рационе достоверно коррелировала с высокими показателями психического благополучия.

Отмечается, что овощи чаще потребляют в приготовленном виде, из-за чего большая часть питательных веществ теряется.

Резюмируется, что фрукты же в большинстве случаев принято есть сырыми, что позволяет получить все необходимые для здоровья мозга антиоксиданты, витамины и пищевые волокна.

Ранее корейцы привели еще один веский довод есть овощи и фрукты.