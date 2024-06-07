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Новости > Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

Александр Панько
07.06.24 11:04
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Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

США и их союзники будут продолжать помогать Украине в борьбе с агрессией России, в противном случае страна окажется порабощенной, а над Европой нависнет угроза. Об этом сказал американский президент Джо Байден во время церемонии во Франции, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии.

«Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более 50 стран поддерживают Украину. Отступать мы не будем, иначе Украина будет сломлена, ее соседи окажутся в опасности — и угроза нависнет над всей Европой. Допустить этого мы не можем», — заявил президент США.

При этом Байден убежден, что и сама Украина «никогда не отступит, что бы там ни происходило», и напомнил о потерях России в войне.

«Цифры ошеломляют: 350 тысяч российских военнослужащих погибли или были ранены, почти миллион человек покинули Россию», — отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что сейчас автократы всего мира наблюдают за тем, не станет ли мир попустительствовать противоправной агрессии Кремля.

«Этого допустить нельзя. Сдаться на расправу злодеям, пойти на поклон диктаторам — об этом даже мысли не может быть», — подчеркнул он.

Напомним, США не позволят Украине наносить удары по Кремлю американским оружием.

Тэги: США, Украина, поддержка, Джо Байден

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