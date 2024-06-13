Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 522 810 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 13 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 522 810 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 928 танков, 15 208 боевых бронированных машин, 13 770 артиллерийских систем, 1 099 РСЗО, 846 средств ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 11 075 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 285 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 18 794 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 294 единицы специальной техники.

Ранее Столтенберг договорился с Орбаном по поводу Украины.