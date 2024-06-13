Генсек НАТО высказался об ударах F-16 по территории РФ

У Украины есть право использовать западное оружие для ударов по России для защиты. Самооборона не является эскалацией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил перед заседанием министров обороны в Брюсселе.

Он отметил, что союзники работают над обучением украинских пилотов и технического персонала на F-16. Однако генсек Альянса не назвал сроки окончания учений.

Столтенберг приветствовал решение партнеров разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием. Он также призвал союзников ослабить ограничения.

На вопрос о том, будет ли Украина наносить удары самолетами F-16 по целям в России, Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону.

«Украина имеет право на самозащиту, и право на самозащиту включает также нанесение ударов по законным военным целям на территории российского агрессора», — сказал генсек НАТО.

Он добавил, что самозащита не является эскалацией и закреплена в Уставе ООН. Столтенберг призвал союзников помочь Украине отстоять право на самооборону.

Напомним, Столтенберг заявил о необходимости обязательств НАТО передавать Украине военную помощь.