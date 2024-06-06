Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами

Компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V с космическим кораблем Starliner от американской корпорации Boeing с двумя астронавтами NASA на борту. Об этом сообщает Space.com.

Запуск Atlas V был осуществлен 5 июня около 18 часов по киевскому времени с космодрома во Флориде.

На борту корабля Starliner — астронавты NASA Батч Уилмор и Суни Уильямс. Они направляются в Международную космическую станцию ​​(МКС). Их ожидают МКС 6 июня в 19:15 по киевскому времени.

Прежде чем вернется на Землю, Starliner проведет около 10 дней присоединенным к МКС.

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