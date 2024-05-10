Украинцам таки могут повысить тарифы на электричество

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что в Украине могут вырасти тарифы на электричество. Заявление прозвучало в эфире национального телемарафона.

Она отметила: «Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов».

Также было сказано: «Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа».

По ее словам, решение о повышении тарифов еще не принято, однако она не исключает, что правительству таки придется сделать это, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

Резюмируется: «С теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой».

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