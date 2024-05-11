Уэнсдей 2: тизер продолжения популярного сериала

«Уэнсдей» возвращается: Netflix объявил о старте съемок 2 сезона и показал актёрский состав в коротком тизере

В новом сезоне «Уэнсдей 2» появятся Стив Бушеми и Кристофер Ллойд, известный по «Назад в будущее» и «Семейке Аддамс».

Даты выхода «Уэнсдей 2» пока нет.

Тизер «Уэнсдей 2»: