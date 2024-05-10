Украина получила первый тренажер истребителя F-16

Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16. Его передала Чехия, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

«Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации», — написал он.

По его словам, основной модуль авиационного тренажера уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

«Благодарю всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — добавил командующий.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать свои F-16.