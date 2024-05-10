Американцы создали пластырь… от облысения

Эксперты из Массачусетского технологического института, Бригамской женской больницы и Гарвардской медицинской школы в США создали чудо-пластырь. Он действует против облысения.

Поясняется, что разработка обладает микроиглами, который устраняет очаги облысения на коже головы.

Ученые говорят о том, что при очаговой алопеции иммунная система человека атакует волосяные фолликулы по неизвестной причине.

Указывается, что волосы не редеют равномерно по всей поверхности кожи головы, а выпадают на отдельных ее участках, образуя залысины.

Новый пластырь с микроиглами, который безболезненно накладывается на кожу головы и в процессе ношения выпускает иммунодепрессантные препараты.

Новинку опробовали на мышах с алопецией. Применение пластырей поспособствовало повышению густоты шерсти грызунов, не оказывая негативного влияния на системный, то есть общий, иммунитет.

Американцы сообщили, что изготовили изделия из биосовместимых и широко используемых в медицине материалов – гиалуроновой кислоты и полиэтиленгликоля.

Ожидается, что пластырь можно адаптировать в том числе для лечения кожных аутоиммунных заболеваний, таких как атопический дерматит и псориаз.

Ранее американцы создали очень необычную ткань.