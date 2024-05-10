Придуман радикальный метод борьбы с ожирением

Эксперты из медицинской клиники True You Weight Loss в Северной Каролине (США) придумали новый метод борьбы с ожирением. Технология весьма радикальная.
Способ базируется на сжигании слизистой оболочки верхней части желудка.
Уверяется, что подобный метод позволяет ограничить выработку грелина, то есть гормона голода, в организме человека.
Сообщается, что подобный способ подразумевает введение в желудок больного медицинского жгута с камерой и резервуаром со специальной жидкостью для защиты тканей.
Информируется, что эндоскоп оснащен нагревательными элементами, которые используются для частичного «обжигания» слизистой оболочки верхней части желудка.
Поясняется, что в этой зоне вырабатывается грелин.
Ученые уверяют, что их процедура малоинвазивна и не требует хирургического удаления частей желудка, наложения швов и введения в орган различных наполнителей (баллонов).
Такой способ уже протестировали на десяти добровольцах.
Известно, что после такого вмешательства активность грелина в организме пациентов снизилась на 40%.
У всех людей запустился процесс снижения веса вследствие отсутствия перееданий.
Добавим, что данное исследование будет представлено на майской Неделе заболеваний пищеварительной системы 2024-го года – крупнейшем в мире собрании гастроэнтерологов, диетологов и исследователей в области патологий органов пищеварения.
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