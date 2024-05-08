Коломойского подозревают в организации убийства

Правоохранители объявили подозрение в организации заказного убийства известному бизнесмену. Об этом сообщил Офис генпрокурора в среду, 8 мая.

Ведомство не называет имени подозреваемого, но на опубликованном заблюренном фото можно узнать Игоря Коломойского. К тому же указано, что бизнесмен сейчас находится под стражей по подозрению в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

По данным следствия, подозреваемый заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. При этом он действовал по мотивам личной мести.

«Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, „специализировавшуюся“ на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от воли членов банды», — говорится в сообщении.

Таким образом, бизнесмену объявили подозрение в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12, ч.2 ст.115 УК Украины).

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, Коломойский в СИЗО читает книги.